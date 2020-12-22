«Золотое кольцо» поддержит Дюкова на выборах президента РФС
Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо» поддержит кандидатуру Александа Дюкова на выборах президента РФС, сообщает официальный сайт организации.
Прием заявок от кандидатов на пост президента союза осуществляется до 28 декабря.
Дюков с 22 февраля 2019 года является президентом Российского футбольного союза.
В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад».
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