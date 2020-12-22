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«Золотое кольцо» поддержит Дюкова на выборах президента РФС

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Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо» поддержит кандидатуру Александа Дюкова на выборах президента РФС, сообщает официальный сайт организации.

Прием заявок от кандидатов на пост президента союза осуществляется до 28 декабря.

Дюков с 22 февраля 2019 года является президентом Российского футбольного союза.

В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Дополнительная информация:

https://goldfootball.nagradion.ru/news/805077

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