Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве, информирует ТАСС.

Ранее в пятницу в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова прошла церемония прощания с ветераном красно-белых. Проститься с бывшим нападающим пришли первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев, воспитанники академии «Спартака», ветераны клуба, директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, а также болельщики «Спартака».

Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего «Спартака» Владимира Степанова, в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова.