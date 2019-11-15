В российском футболе будет введен рейтинг инспекторов и судей

Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении рейтинга инспекторов и арбитров в российском футболе. По его словам, это должно помочь адекватной оплате труда.

— Четвертое направление — введение единого рейтинга инспекторов и судей, — сказал Дюков. — Уровень оплаты труда судей, который имеем, уже не является адекватным. Решения принимались давно, а жизнь ушла вперед. Размер мотивации должен быть другим. Но основную часть денег судьи теперь будут получать в зависимости от того, насколько они качественно исполняют свои обязанности. (Дмитрий Зеленов)

Полностью заявление Дюкова о судейской реформе