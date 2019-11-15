Глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях в российском судействе, которые были приняты на исполкоме организации.

— Говорить о том, что реформа свершилась, можно будет только тогда, когда появится результат, — начал Дюков. — Сейчас рассмотрена и утверждена концепция развития судейства. В сентябре я сказал, что работа ведется и что в октябре-ноябре вопрос рассмотрим и примем решения. Время пришло. Что решили на заседании? Первое — поддержана концепция развития судейства. Второе — новый руководитель судейского комитета, им стал Ашот Хачатурянц. Николай Левников теперь сосредоточится на работе в УЕФА. Что касается самой концепции. Проведена серьезная аналитическая работа. Освещу основные направления, а позже и я, и Ашот Хачатурянц обо всем расскажем подробнее

Чего-то совсем уж нового нет. Будем продолжать работу по развитию системы обучения, подготовки судей. Должны сделать систему современной. Важно, чтобы имели общий, единый стиль судейства. Чтобы стиль способствовал высокой интенсивности современного футбола.

Второе направление — надо развивать регламентную базу. Чтобы была единая трактовка спорных эпизодов.

Третье важное направление — разделение ДСИ на департамент судейства и департамент инспектирования. Логичное решение. Неправильно, когда в рамках одного подразделения и исполнение, и контроль.

Четвертое направление — введение единого рейтинга инспекторов и судей. Уровень оплаты труда судей, который имеем, уже не является адекватным. Решения принимались давно, а жизнь ушла вперед. Размер мотивации должен быть другим. Но основную часть денег судьи теперь будут получать в зависимости от того, насколько они качественно исполняют свои обязанности.

Последнее направление — взаимодействие со СМИ и участниками игры. Понимаете, мы снизим количество ошибок, но они останутся. Пройдет время и опять получим недовольство. Важно применять единую трактовку. Но всегда есть пограничные ситуации — между желтой и красной карточки, например. И всегда решения будут вызывать полемику. Все мы разбираемся в футболе, все мы эксперты. Даже сейчас, когда судьи принимают верные решения, всегда находится кто-то, кто считает, что должно быть по-другому. Этот кто-то выражает свою позицию в СМИ и тем самым вбивает клин в судейство. Если у нас есть позиция, то мы не готовы слушать другую позицию. Мы должны отдавать себе отчет, что есть тренеры, некоторые руководители клубов, для которых судейский вопрос — определенный громоотвод, который позволяет переключить внимание болельщиков и акционеров. Судьи становятся козлами отпущения. Это подхватывается. В том числе и СМИ. Поэтому взаимодействие со СМИ это важно. Во многих ошибках судьи виноваты сами, да. Но надо понимать — идеального судейства не бывает. Все равно случаются пограничные эпизоды. Очень хотим сломать стереотипы. Ведь сейчас оттоптаться на судьях — чуть ли не признак хорошего тона. Прощают футболистов и тренеров, но не судей. Качественная работа арбитров остается незамеченной. Нам кажется, что любой может взять свисток и отсудить, но это сложно. Надо ценить хорошую работу судей и освещать это. (Дмитрий Зеленов)

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