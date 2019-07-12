В РФС сообщили о перестановках и новых назначениях

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках и новых назначениях в организации.
Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев назначен на должность заместителя генерального секретаря.
Кирилл Мельников назначен руководителем службы по коммуникациям.
Кирилл Терешин назначен руководителем службы по мероприятиям и спонсорским активациям.
Илья Фимушкин назначен руководителем службы по маркетингу и коммерции.
Дмитрий Федоров назначен руководителем департамента цифровых технологий.
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