В РФС сообщили о перестановках и новых назначениях

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках и новых назначениях в организации.

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев назначен на должность заместителя генерального секретаря.

Кирилл Мельников назначен руководителем службы по коммуникациям.

Кирилл Терешин назначен руководителем службы по мероприятиям и спонсорским активациям.

Илья Фимушкин назначен руководителем службы по маркетингу и коммерции.

Дмитрий Федоров назначен руководителем департамента цифровых технологий.