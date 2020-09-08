В РФС назвали даты старта сезона в Молодежном первенстве и ЮФЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что в ближайшее время стартует новый сезон Молодежного первенства и Юношеской футбольной лиги, отложенный из-за ограничительных мер в связи с борьбой с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба РФС, розыгрыш Молодежного первенства начнется 11 сентября, в ЮФЛ сезон начнется 19 сентября.

Молодежное первенство проводится с 2008 года, Юношеская футбольная лига была запущена в прошлом году. С нового сезона оба турнира пройдут в новом формате с большим количеством участников, при этом ЮФЛ расширена до двух возрастных дивизионов. С этого сезона в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 будут участвовать 14 команд. Двумя новыми участниками станут футболисты из академии футбольного клуба «Ростов» и школа ФШМ из Москвы.

В пресс-службе РФС отметили, что в молодежном первенстве также будет несколько нововведений. Теперь в турнире будут участвовать не только дубли клубов РПЛ, но и 4 академии Юношеской футбольной лиги. Команды разделятся на 2 группы по 10 команд и сыграют 2 круга. Затем состоится финальный турнир: по 5 лучших команд из групп определят победителя турнира, а 5 худших команд групп распределят места с 11 по 20.