В пятницу на суде по делу Широкова должны допросить комментатора Нагучева

По информации «СЭ», в пятницу, 11 декабря, на суде по резонансному делу экс-капитана сборной России будет допрошен комментатор Роман Нагучев. Эту информацию нам подтвердил адвокат потерпевшего Александр Островский.

— Сегодня вызваны первые пять свидетелей, — заявил «СЭ» Островский.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)