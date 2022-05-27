Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главы ДНР Дениса Пушилина о возможном воссоздании донецкого «Шахтера».

«Хорошо, что планируют воссоздавать «Шахтер». Замечательно! Не понятно только, где и с кем они будут играть, из кого будет состоять команда. В РПЛ им долго еще не разрешат играть. Так что здесь пока больше вопросов, чем ответов. Для меня понятно, что они будут играть внутри Донецкой области. Причина этому — устав ФИФА. На сегодняшний день Донбасс не имеет своей ассоциации, которая бы входила в международную федерацию футбола», — сказал Колосков «СЭ».

«Шахтер» до 2014 года домашние матчи проводил на «Донбасс-Арене» в Донецке. После этого команда проводила свои игры в Киеве, Львове и Харькове.