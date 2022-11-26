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«У своих ворот»

26 ноября, 23:20

«Томь» обратилась к болельщикам с просьбой спасти клуб и детскую академию от ликвидации

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководители Томской области и ФК «Томь» обсудили финансовую ситуацию в футбольном клубе.

«Нашему клубу и его футбольной детской академии грозит ликвидация, поэтому ваша помощь, ваши голоса в поддержку очень важны сейчас!

Ждем вас в понедельник, 28 ноября, в 18:30 на стадионе «Труд». Все небезразличные к судьбе клуба, приходите на стадион, узнать последние новости и поучаствовать во флешмобе.

Рисуем и приносим плакаты с текстом в поддержку «Томи»!» - обратился клуб через соцсети к болельщикам.

Ранее сообщалось, что суммарные долги ФК «Томь» на сегодняшний день составляют порядка 200 миллионов рублей. Из-за этого клуб не может эксплуатировать свои стадионы, на которых тренируются дети, и спортивную базу под Томском — на их содержание попросту нет денег. В детской футбольной академии «Томи» занимаются 400 детей.

Также сообщалось, что в четверг появилась информация о том, что власти могут ликвидировать ФК «Томь», а его имущество продать из-за нецелесообразности существования клуба без финансирования и многомиллионных долгов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
ФК Томь
2
1
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