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«У своих ворот»

Судейство

Сегодня, 20:18

Экс-арбитр РПЛ Вилков стал лучшим игроком турнира в Приволжье

Александр Бобров
Шеф-редактор
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24 и 25 ноября в Йошкар-Оле прошел XX традиционный турнир по футболу среди судей Межрегионального футбольного союза «Приволжье» памяти арбитра международной категории Александра Аркадьевича Хохрякова.

В турнире выступили 12 команд, среди которых впервые играла команда ветеранов МФС «Приволжье», вошедшая в четверку сильнейших.

Первое место заняли арбитры Самарской области, второе и третье места достались судьям республики Марий Эл и республики Татарстан.

Лучшими игроками турнира признаны Михаил Вилков, Сергей Сапронов, Ян Марушко и Павел Лысенко.

Впервые все матчи судили арбитры-девушки из Приволжья.

В церемонии награждения участвовали дочь, внучка и внук Хохрякова.

Михаил Вилков
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