В сети появились показания арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

Футболист атаковал рефери на поле во время турнира Московский Кубок Селебрити, после чего судья упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Позднее Данченков сообщил, что написал на Широкова заявление в полицию.

Инцидент произошел 10 августа. Днем ранее «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в 1-м туре Тинькофф РПЛ. Матч вызвал резонанс из-за судейских ошибок, владелец красно-белых Леонид Федун заявил после игры, что намерен снять команду с розыгрыша чемпионата.

— По пути в раздевалку Широков Р.Н. (в прошлом игрок команды «Спартак») вместе со своим ребёнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее», — приводит Baza показания Данченкова. — Это он имел в виду, что накануне, 09 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счётом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков Р.Н.