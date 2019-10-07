Самый умный футболист Тарасов поздравил Президента с днем рождения

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения Владимира Путина. Президенту РФ исполнилось 67 лет. В качестве поздравления Тарасов выложил снимок 2016 года, сделанный после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Тарасов снял футболку, под которой была обнаружена майка с портретом Путина и подписью «самый вежливый президент». УЕФА оштрафовал его на 5 тысяч евро за политическую демонстрацию.

Вторым снимком Тарасов опубликовал коллаж, на котором Путин надел кимоно с портретом игрока и подписью «Самый умный футболист».

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал Тарасов в Instagram.

С лета 32-летний Тарасов находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «Локомотивом».