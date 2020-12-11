РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!»
Российский футбольный союз объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна!». Победители получат призы от РФС и сборной России и денежные гранты, а также будут приглашены на финал Бетсити Кубка России для награждения.
Как говорится на сайте РФС, участвовать в конкурсе могут как физические лица, реализующие различные проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, привлекающие граждан к игре и ее разновидностям.
Конкурс «Россия — футбольная страна» проводится в восьми номинациях:
«Лучший проект в области развития массового футбола»;
«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
«Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»;
«Лучшая любительская лига»;
«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»;
«Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола»;
«Лидер в области развития массового футбола»;
«Лучшая РФФ в области развития массового футбола».
Определение победителей пройдет в 3 этапа. Региональный определит лучшие работы в субъектах РФ и завершится до 21 марта 2021 года. На межрегиональном этапе (22 марта — 11 апреля) будут выбраны лучшие заявки среди региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса. Награждение состоится 12 мая в рамках финального матча Кубка.
Победители национального этапа в номинациях «Лучший проект в области развития массового футбола», «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лидер в области развития массового футбола» будут направлены для участия в соответствующих номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.
«В нашей стране невероятное количество людей, которые на местах развивают массовый футбол и каждый год вовлекают в него десятки тысяч новых игроков, — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — Они организуют любительские лиги, проводят фестивали, создают команды. РФС стремится поддерживать таких людей, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые. Именно для этого мы запускаем ежегодный смотр-конкурс «Россия — футбольная страна!», который будет давать шанс организаторам массового футбола заявить о своих проектах».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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