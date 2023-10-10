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«У своих ворот»

10 октября, 23:11

РФС отстранил от футбола двух игроков из-за ставок

Руслан Минаев
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Комитет по этике РФС отстранил двух игроков из-за ставок, сообщается на сайте союза.

Санкциям подверглись 26-летний вратарь Роман Клюкин, который дисквалифицирован на 10 лет (5 из них — условно) и 21-летний полузащитник Егор Чесноков — на 2 года (1,5 года — условно).

Клюкин этим летом перешел в парагвайский клуб «Атыра». 1 августа Клюкин уже был отстранен на 5 лет из-за ставок.

Чесноков играет в составе «Электрона», куда он перешел летом из «Ессентуков».

Источник: РФС
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