Чернышенко анонсировал проведение футбольного чемпионата «Содружество»

Заместитель председателя Правительства РФ и председатель оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» Дмитрий Чернышенко анонсировал проведение футбольного чемпионата «Содружество»

«В новых субъектах на восстановление инфраструктуры было выделено 3,2 миллиарда рублей. 50 объектов отремонтировано, 150 спортивных учреждений оборудованы. В марте 2024 года стартует Футбольная лига «Содружество» с 10 клубами из новых регионов РФ. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — сказал Чернышенко.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке предложил возобновить футбольный «Кубок Содружества».