Высоцкий — о поездке в Днепропетровск: «Не успели до «Метеора» доехать, как нам уже наваляли»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как поддерживал московское «Динамо» в выездном матче чемпионата СССР с «Днепром».

— Мы с пацанами и на выезде любимую команду поддерживали. Однажды отправились в Днепропетровск. Не успели до «Метеора» доехать, как нам уже наваляли. Тогда в силу юного возраста мы еще не понимали, что не надо в чужом городе в день матча разгуливать в бело-голубой майке и орать: «Ди-на-мо» Мос-ква!» Идиоты! Смертники!

— Наверняка и на стадионе ловили на себе самые недобрые взгляды?

— Естественно. Но там нас уже милиция охраняла. А то бы снова получили по роже.