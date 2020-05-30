Награда нашла героев. «Амкар» получил Кубок Небесной Лиги

В Пермь прибыл кубок Футбольной Небесной Лиги, который завоевали болельщики «Амкара» в дебютном розыгрыше-2018/19.

«К сожалению, текущая обстановка не позволяет провести мероприятия по поводу вручения трофея, но верим, что после снятия всех ограничений все болельщики красно-чёрных смогут прикоснуться к своей победе. Сейчас кубок находится в надёжных руках экс-сотрудников клуба. Надеемся, что этот трофей станет символом, объединяющим всех болельщиков красно-чёрных», — говорится в сообщении «Амкара».

Данный турнир проводится среди поклонников клубов, прекративших свое существование. Победители матчей определяются голосованием фанатов в социальной сети. Принцип Футбольной Небесной Лиги — «команда жива, пока живы ее болельщики». В эти дни разыгрывается второй сезон виртуального турнира.

«Амкар» был ликвидирован в 2018 году из-за финансовых проблем.