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Награда нашла героев. «Амкар» получил Кубок Небесной Лиги

21:24
Кубок Небесной Лиги. Фото ФК "Амкар"
Кубок Небесной Лиги. Фото ФК "Амкар"
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В Пермь прибыл кубок Футбольной Небесной Лиги, который завоевали болельщики «Амкара» в дебютном розыгрыше-2018/19.

«К сожалению, текущая обстановка не позволяет провести мероприятия по поводу вручения трофея, но верим, что после снятия всех ограничений все болельщики красно-чёрных смогут прикоснуться к своей победе. Сейчас кубок находится в надёжных руках экс-сотрудников клуба. Надеемся, что этот трофей станет символом, объединяющим всех болельщиков красно-чёрных», — говорится в сообщении «Амкара».

Данный турнир проводится среди поклонников клубов, прекративших свое существование. Победители матчей определяются голосованием фанатов в социальной сети. Принцип Футбольной Небесной Лиги — «команда жива, пока живы ее болельщики». В эти дни разыгрывается второй сезон виртуального турнира.

«Амкар» был ликвидирован в 2018 году из-за финансовых проблем.

Дополнительная информация:

https://fc-amkar.org/news/33141/

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