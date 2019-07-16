Министерство спорта РФ и "Газпром нефть" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Спорт – норма жизни"

Министр спорта Российской федерации Павел Колобков и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали соглашение о взаимодействии между корпорацией и министерством. Документ определяет направления и формы сотрудничества в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни".

– Сегодня очень важный день. В рамках проекта "Спорт – норма жизни" мы подписываем соглашение с компанией "Газпром нефть". У этой компании очень большая программа по поддержке спорта. В этом году перед министерством спорта поставлена серьезная задача по привлечению граждан к спорту, в ближайшие годы мы должны добиться 50-процентгого вовлечения граждан. Без поддержки социально ответственного бизнеса реализовать этот проект невозможно, – сказал Колобков.

– Физкультура и спорт – ключевые направления социальной политики нашей компании. Для нас важно привлекать к спортивному образу жизни не только членов компании, но и других граждан. Подписание данного соглашения позволит нам реализовывать наши спортивные мероприятия и согласовать их в рамках проекта "Спорт – норма жизни", – заявил Дюков. (Иван Торопцев)​