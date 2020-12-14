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Валерий Газзаев: «Яшин — гениальный человек-эпоха»

18:56
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выбор Льва Яшина в качестве лучшего вратаря в истории футбола по версии журнала France Football.

— Это, конечно, престижно для нашей страны, для бывшего Советского Союза, для России, — сказал «СЭ» Газзаев. — Он стал лучшим вратарем в истории мирового футбола, наравне с такими футболистами, как Пеле, Марадона, гениальные люди. Конечно, мы гордимся этим. Безусловно, я очень рад этому, потому что лично знал Льва Ивановича Яшина, выдающего спортсмена, гениального человека, человека-эпоху, который оставил след в истории мирового футбола. Он всегда был примером во всем для наших футболистов. Он лучший вратарь всех времен и народов.

Издание France Football с октября проводило голосование среди журналистов по выбору символической сборной за всю историю футбола. Яшин одержал победу в амплуа голкипера, остальную команду издание назовет позднее.
(Екатерина Звенигородская)

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