Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выбор Льва Яшина в качестве лучшего вратаря в истории футбола по версии журнала France Football.

— Это, конечно, престижно для нашей страны, для бывшего Советского Союза, для России, — сказал «СЭ» Газзаев. — Он стал лучшим вратарем в истории мирового футбола, наравне с такими футболистами, как Пеле, Марадона, гениальные люди. Конечно, мы гордимся этим. Безусловно, я очень рад этому, потому что лично знал Льва Ивановича Яшина, выдающего спортсмена, гениального человека, человека-эпоху, который оставил след в истории мирового футбола. Он всегда был примером во всем для наших футболистов. Он лучший вратарь всех времен и народов.

Издание France Football с октября проводило голосование среди журналистов по выбору символической сборной за всю историю футбола. Яшин одержал победу в амплуа голкипера, остальную команду издание назовет позднее.

(Екатерина Звенигородская)