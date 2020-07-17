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Легендарный кудесник мяча. Воронин мог бы отметить 81-летие

11:49
Валерий Воронин (сверху).
Валерий Воронин (сверху).
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Сегодня, 17 июля, мог бы исполниться 81 год Валерию Воронину. Легендарный советский футболист всю карьеру провел в «Торпедо». На его счету 219 матчей (12-й результат в истории клуба) и 26 голов.

С Ворониным в составе «Торпедо» завоевало два из своих трех чемпионских титулов и выиграло Кубок СССР.

В сборной СССР Воронин провел 63 матча и забил 5 голов. Он принял участие в Евро-1964 (серебро) и 1968 (четвертое место), сыграл на чемпионате мира-1962 и 1966.

На ЧМ-1962 Воронин был включен в символическую сборную турнира, став единственным отечественным футболистом, добившимся этого результата. Четыре года спустя сборная СССР показала свой лучший результат на ЧМ в истории (четвертое место).

После завершения карьеры Воронин испытывал проблемы с алкоголем, а скончался в 44 года от черепно-мозговой травмы.

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