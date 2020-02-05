Исполком РФС перенесен на 13 февраля

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайт сообщил, что очередное заседание Исполкома перенесено на четверг, 13 февраля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

После окончания заседания Исполкома РФС состоится пресс-конференция.

Проход журналистов на мероприятие будет осуществляться по редакционным удостоверениям (от телекомпании — по 3 человека, остальные СМИ — не более двух человек от издания).