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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Исполком РФС перенесен на 13 февраля

21:33

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайт сообщил, что очередное заседание Исполкома перенесено на четверг, 13 февраля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

После окончания заседания Исполкома РФС состоится пресс-конференция.

Проход журналистов на мероприятие будет осуществляться по редакционным удостоверениям (от телекомпании — по 3 человека, остальные СМИ — не более двух человек от издания).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211294

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