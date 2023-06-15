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«У своих ворот»

Сегодня, 12:51

Глава футбольного союза ДНР: «Матчи играются только в тыловых городах, вход зрителям запрещен»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о проведении матчей в республике.

«Разумеется, матчи играются только в тыловых городах, которые не подвергаются обстрелам. Также в целях безопасности намеренно не сообщаем, где будут проходить игры. Думаю, и так понятно, что зрителям на трибуны вход воспрещен. В турнире участвует 11 команд. Несмотря на все сложности, он получается интересным, хотя уровень участников разнится. Есть флагманы в лице «Гвардейца» (Донецк) и «Олимпии» (Мариуполь). Позади пять туров, и слава богу, пока обходится без эксцессов», — приводит слова Давыденко RT.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге чемпионата России.

В июне 2023 года ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию для участия в дивизионе «Б» Второй лиги.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162198-davydenko-chempionat-dnr-matchi
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