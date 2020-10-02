РФС опубликовал отчетность по доходам и расходам за 2019 год.

В прошлом году Российский футбольный союз заработал 3,976 миллиарда рублей. Из них 27 процентов (1,064 миллиарда) составили целевые поступления, остальные 73 (2,912 миллиарда) — коммерческие доходы.

По сравнению с 2018 годом доходы РФС сократились (в позапрошлом году они составили 4,595 миллиарда). Однако 22 процента (1,027 миллиарда) РФС получил от ФИФА в качестве призовых за проведение ЧМ-2018. Без их учета доходы организации выросли.

Расходы РФС составили 4,001 миллиарда рублей, что на 577 миллионов меньше, чем в 2018 году (4,578 миллиарда).

47 процентов расходов ушли на сборные команды, 21 процент — на программы развития.