Андрей Тихонов – о скорой встрече с Филимоновым в ЛФЛ: "Забью Саше – будет еще лучше"

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Андрей Тихонов стал игроком "Гефеста", выступающего в высшем дивизионе Северной Лиги ЛФЛ Москвы. Команда Тихонова занимает второе место в турнирной таблице, 10 очков уступая "Интеру", ворота которого защищает экс-вратарь красно-белых и сборной России Александр Филимонов.
В разговоре с корреспондентом "СЭ" Тихонов прокомментировал эту новость.
– Пока не работаю, решил поиграть в футбол. Мне предложили – я согласился, – сказал экс-спартаковец.
– В мае "Гефест" сыграет с "Интером". Хотите забить гол Александру Филимонову, бывшему партнеру по клубу и сборной?
– Это футбол, какая разница, кому забивать? Забью Саше – будет еще лучше.
🔥🔥🔥Официально: Андрей Тихонов- в "Гефесте"! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включён в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против "Динамо" должен состоятся дебют! Добро пожаловать в "Гефест", Андрей Валерьевич! #гефест #фкгефест #футбол #тихонов #лфл #лфлсевер #звенигород
– У вас есть планы вернуться к тренерской работе?
– Я думаю об этом. Пока жду окончания сезона, там посмотрим.
– Прямо сейчас у вас есть какие-то предложения?
– Нет. (Егор БЫЧКОВ)