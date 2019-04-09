Андрей Тихонов – о скорой встрече с Филимоновым в ЛФЛ: "Забью Саше – будет еще лучше"

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Андрей Тихонов стал игроком "Гефеста", выступающего в высшем дивизионе Северной Лиги ЛФЛ Москвы. Команда Тихонова занимает второе место в турнирной таблице, 10 очков уступая "Интеру", ворота которого защищает экс-вратарь красно-белых и сборной России Александр Филимонов.

В разговоре с корреспондентом "СЭ" Тихонов прокомментировал эту новость.

– Пока не работаю, решил поиграть в футбол. Мне предложили – я согласился, – сказал экс-спартаковец.

– В мае "Гефест" сыграет с "Интером". Хотите забить гол Александру Филимонову, бывшему партнеру по клубу и сборной?

– Это футбол, какая разница, кому забивать? Забью Саше – будет еще лучше.

– У вас есть планы вернуться к тренерской работе?

– Я думаю об этом. Пока жду окончания сезона, там посмотрим.

– Прямо сейчас у вас есть какие-то предложения?

– Нет. (Егор БЫЧКОВ)