Алдонин рассказал, с кем останется жить дочь Юлии Началовой

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин, отец дочери певицы Юлии Началовой Веры рассказал, с кем девочка останется жить после смерти мамы.

- Жизнь с бабушкой и дедушкой для нее абсолютно привычна и комфортна. И сейчас вырывать ее из этого состояния не очень хорошо, - сказал Алдонин в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". - Мы с моей женой Ольгой очень хорошо относимся к Вере, любим ее и ждем. Мы сказали Вере, что готовы принять ее, но для меня важно, чтобы она чувствовала себя хорошо. Она сказала, что на данный момент она хочет остаться с бабушкой и дедушкой. Сейчас мы все пытаемся помочь ей и создать психологически уютный микроклимат. Мы смотрим за ее состоянием, потому что это колоссальная потеря - остаться без мамы в таком возрасте. Если Вера останется с нами жить, мы будем только рады.

Евгений Алдонин и Юлия Началова расторгли брак в 2011 году. В 2006 году у них родилась дочь Вера. Певица умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.