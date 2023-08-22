Адамов рассказал, как Слуцкий напал на судью в начале своей тренерской карьеры

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов рассказал, как Леонид Слуцкий напал на судью в начале своей тренерской карьеры.

«Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти. Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым», — приводит слова Адамова Sport24.

Адамов выступал под руководством Слуцкого за волгоградскую «Олимпию» с 1999 по 2000 год.