«Заря» обыграла софийский ЦСКА и одержала первую победу в Лиге конференций

Луганская «Заря» победила софийский ЦСКА (1:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги конференций.

Единственный мяч в этой игре забил Аллахьяр Сайядманеш. После удаления Вьона в концовке игры хозяева завершали матч в меньшинстве.

«Заря» набрала три очка и занимает третье место в группе С. Это ее первая победа в Лиге конференций и первая победа для украинских клубов за историю этого турнира. У ЦСКА одно очко и четвертое место.

Лига конференций

Группа C

3-й тур

«ЦСКА Сф» (Болгария) — «Заря Лг» (Украина) — 0:1 (0:0)

Гол: Сайядманеш, 65.

«ЦСКА Сф»: Бузатто, Маттей, Лам, Жеферсон (Вьон, 73), Мазику, Турицов, Мухар, Кэри (Варела, 57), Вилдсхут (Бай, 74), Кайседо, Йомов (Крастев, 83).

«Заря Лг»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Булеца (Кристиан, 87), Цвек, Гладкий, Громов, Сайядманеш, Захеди.

Предупреждения: Хомченовский, 28. Маттей, 46. Вилдсхут, 69. Кайседо, 78. Мазику, 84. Лам, 86. Цвек, 89. Фаворов, 90+7.

Удаление: Вьон, 90+3.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

21 октября. София. Стадион «Васил Левски».

Группа B

3-й тур

«Партизан» (Сербия) — «Гент» (Бельгия) — 0:1 (0:0)

Гол: Кумс, 59.

«Партизан»: Попович, Обрадович (Урошевич, 64), Вуячич, Живкович, Саничанин, Натхо (Йоич, 64), Зджелар, Шчекич (Лутовац, 79), Маркович (Холендер, 58), Рикарду Гомеш, Мениг (Пантич, 65).

«Гент»: Синан Болат, Фортуна (Годо, 90+3), Нгаде-Нгаджюи, Окуму, Ханше-Ольсон, Кумс (Де Сарт, 78), Оджиджа-Офоэ (Безус, 79), Овусу (Оладойе, 90+3), Чакветадзе, Самойс (Иломб, 80), Депуатр.

Предупреждение: Оджиджа-Офоэ, 5.

Судья: Мэдден (Шотландия).

21 октября. Белград. Стадион «Партазана».

Группа F

3-й тур

«Слован Бр» (Словакия) — «Линколн» (Гибралтар) — 2:0 (0:0)

Голы: Грин, 46 (1:0). Хенти, 84 (2:0).

«Слован Бр»: Хован, Кашия, Медведев (Грнчар, 90+2), Божиков, Канкава, Уче Агбо, Змрхал, Чаврич (Рабиу, 74), Хенти (Лихы, 90+2), Грин (Дражич, 67), Мраз (Да Сильва, 68).

«Линколн»: Коулинг, Уайсмэн (Саджент, 51), Р.Чиполина, Бритто (Дж.Чиполина, 71), Бернарду Лопеш, Тоскано, Торилья (Аньон, 72), Яхая, Роса, Кике Гомес (Ронан, 82), Карралеро (Кашаро, 82).

Предупреждения: Тоскано, 45+1. Хенти, 54. Божиков, 56. Дражич, 90+4.

Судья: Тораринссон (Исландия).

21 октября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

Группа D

3-й тур

«Яблонец» (Чехия) — «Раннерс» (Дания) — 2:2 (1:1)

Голы: Чванчара, 35 (1:0). Одей, 36 (1:1). Чванчара, 53 (2:1). Одей, 90 — с пенальти (2:2).

«Яблонец»: Гануш, Кроб, Зелены, Голик, Пиларж (Хюбшман, 77), Кратохвил, Поважанец, Кубиста, Плештил (Малински, 73), Долежал (Ваничек, 77), Чванчара (Нешпор, 60).

«Раннерс»: Карльгрен, Копплин, Пизингер, Марксен (Гравес Йенсен, 77), Буннгор (Каллесеэ, 46), Тибблинг (Анкерсен, 63), Хаммерсхей-Мистрати, Йонсен (Эго, 83), Брок-Мадсен (Оново, 62), Одей, Кехинде.

Предупреждения: Пиларж, 61. Каллесеэ, 67. Марксен, 74. Чванчара, 90+3.

Судья: Агаев (Азербайджан).

21 октября. Яблонец. Стадион «Strelnice».

ЧФР (Румыния) — АЗ (Нидерланды) — 0:1 (0:1)

Гол: Карлссон, 18.

ЧФР: Бэлгрэдян, Камора, Маня, Сестор, Буркэ, Кулио (Боатенг, 46), Бордеяну (Родригес, 82), Дяк, Омрани (Костаке, 82), Пэун (Алибек, 73), Дебелюх (Петрила, 61).

АЗ : Виндаль Йенсен, Мартинс Инди, Хатзидиакос, Вайндал (Витрю, 68), Сугавара, Класи, Мидтсье, де Вит (Дейн, 63), Гудмундссон (Рейндерс, 81), Павлидис (Эвьен, 64), Карлссон.

Предупреждения: Буркэ, 27. Кулио, 45+1. Павлидис, 50. Дебелюх, 61.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

21 октября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

Группа H

3-й тур

«Базель» (Швейцария) — «Омония» (Кипр) — 3:1 (2:1)

Голы: Миллар, 19 (1:0). Хорди Гомес, 27 — с пенальти (1:1). Артур Кабрал, 41 — с пенальти (2:1). Жегрова, 88 (3:1).

«Базель»: Линднер, М.Ланг, Эрай Джемерт, Пельмар, Тавареш, Фрай (Кинтилья, 62), Касами, Жегрова (Штокер, 89), Малес (Эспозито, 89), Миллар (Паласиос, 71), Артур Кабрал (Ндой, 71).

«Омония»: Узохо, Лецьякс (Кику, 47), А.Ланг, Панайоту, Псалтис, Хорди Гомес (Баширу, 47), Дискеруд (Шеху, 46), Дюриш, Шчепович (Какуллис, 47), Лоизу (Папулис, 66), Тзионис.

Предупреждения: Хорди Гомес, 40. Дюриш, 90+2.

Судья: Фраппар (Франция).

21 октября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».