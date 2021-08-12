В матче «Партизан» — «Сочи» будет дополнительное время
12 августа 2021, 23:54
В эти минуты в Белграде проходит матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Партизаном» и «Сочи».
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.
Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1.
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