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Михаил Вилков: «Предлагаю «Рубину» не комментировать судейство до конца сезона и не строчить в ЭСК РФС!»

12 августа 2021, 23:26
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Бывший российский арбитр Михаил Вилков отреагировал на поражение «Рубина» от польского «Ракува» (0:1 д.в.) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Очень разочаровало выступление «Спартака» и «Рубина» в еврокубках, — сказал Вилков «СЭ». - Все мы переживаем за российские клубы, в которых играют нормальные пацаны, работают нормальные люди. В частности, переживал за нашего Мишку Костюкова, Олега Кузьмина и моего похоронщика — Илью Самошникова, парень очень сильно прибавил! Ну, польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии!»

Арбитр, который был пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче с участием «Рубина», подчеркнул, что не хочет знать мнение главного тренера казанцев Леонида Слуцкого о работе судейской бригады.

«Есть предложение «Рубину» до окончания сезона-2021/2022 не комментировать судейство российских арбитров и не писать кляузы в ЭСК РФС! Бог не Тимошка — видит немножко! У меня много друзей в Татарстане, они очень хотели продолжения еврокубков. А теперь большое разочарование!» — добавил Вилков.

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