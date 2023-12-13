УЕФА оштрафовал «Легию» за беспорядки болельщиков на матче против «Астон Виллы»

«Легия» оштрафована на 100 тысяч евро за беспорядки с участием болельщиков команды на матче против «Астон Виллы» (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги конференций, сообщается на сайте УЕФА.

Кроме того, фанатам клуба запретили посещать ближайшие 5 гостевых матчей «Легии» в еврокубках.

В ходе выездной игры с «Астон Виллой» болельщики польской команды бросали предметы на поле и использовали пиротехнику. В столкновении с ними пострадали трое полицейских.