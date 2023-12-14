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Сегодня, 16:00

Лига конференций: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (14 декабря)

14 декабря пройдут 16 матчей группового турнира Лига конференций
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Домашний стадион футбольной команды «Астон Виллы» «Вилла Парк».
Домашний стадион «Астон Виллы» «Вилла Парк».
Фото Global Look Press

14 декабря, в четверг, пройдут 16 матчей заключительного, шестого тура группового турнира Лиги конференций 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр, времени начала (по Москве) и трансляциях встреч.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляции ключевых событий игр Лиги Европы 14 декабря. С 20.30 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» пройдет онлайн-перекличка матчей Лиги Европы, где могут также показать самые интересные моменты из Лиги конференций.

Расписание и трансляции матчей Лиги конференций 2023 / 2024 14 декабря

Группа А

23.00. «Лилль» — «Клаксвик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Слован» Бр — «Олимпия» Л
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа В

23.00. «Маккаби» Т-А — «Гент»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты)

23.00. «Заря» — «Брейдаблик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты)

Группа С

23.00. «Виктория» Пл — «Астана»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Динамо» Зг — «Балкани»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа D

23.00. «Брюгге» — «Буде-Глимт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23.00. «Лугано» — «Бешикташ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа E

20.45. «Легия» — АЗ
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

20.45. «Зриньски» — «Астон Вилла»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа F

20.45. «Генк» — «Чукарички»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20.45. «Ференцварош» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа G

20.45. ПАОК — ХИК
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20.45. «Абердин» — «Айнтрахт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа H

20.45. «Лудогорец» — «Норшелланн»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

20.45. «Фенербахче» — «Спартак» Тр
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Футбол
Лига конференций
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