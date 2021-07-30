У Лиги конференций появился Twitter

УЕФА представил официальный Twitter Лиги конференций. Первые записи в аккаунте нового турнира появились сегодня, 30 июля.

? Here's all you need to know about the UEFA Europa Conference League ???#UECL pic.twitter.com/vN6Zmlp3AA — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) July 30, 2021

Лига конференций — новый еврокубок, введенный УЕФА с сезона-2021/22. На данный момент завершились два отборочных раунда турнира. Список участников группового турнира станет известен после завершения третьего и четвертого раундов.

В третьем раунде Россию представят «Рубин», который сыграет с польским «Ракувом», и «Сочи», соперником которого стал сербский «Партизан». Матчи пройдут 5 и 12 августа.