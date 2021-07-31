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Представлен кубок Лиги конференций. Видео

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Трофей Лиги конференций. Фото Twitter
Трофей Лиги конференций. Фото Twitter
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Пресс-служба Лиги конференций опубликовала в Twitter презентацию трофея нового еврокубкового турнира. Кубок будет серебристого цвета.

Ранее, 30 июля, стало известно, что у Лиги конференций появилась официальная страница в Twitter.

Новый еврокубок стартовал с сезона-2021/22. Завершились уже два отборочных раунда турнира. Список участников группового турнира станет известен после завершения третьего и четвертого раундов.

В третьем раунде Россию представят «Рубин», который сыграет с польским «Ракувом», и «Сочи», соперником которого стал сербский «Партизан». Матчи пройдут 5 и 12 августа.

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Евгений Козинов все материалы автора

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