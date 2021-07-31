Представлен кубок Лиги конференций. Видео
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Пресс-служба Лиги конференций опубликовала в Twitter презентацию трофея нового еврокубкового турнира. Кубок будет серебристого цвета.
Ранее, 30 июля, стало известно, что у Лиги конференций появилась официальная страница в Twitter.
Новый еврокубок стартовал с сезона-2021/22. Завершились уже два отборочных раунда турнира. Список участников группового турнира станет известен после завершения третьего и четвертого раундов.
В третьем раунде Россию представят «Рубин», который сыграет с польским «Ракувом», и «Сочи», соперником которого стал сербский «Партизан». Матчи пройдут 5 и 12 августа.
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