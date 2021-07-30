Слуцкий заявил, что «Рубин» со всей серьезностью готовится к матчам с «Ракувом»
21:40
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матчей третьего отборочного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».
— Что скажете о «Ракуве» — вашем сопернике в Лиге конференций?
— Смотрели обе их игры с «Судувой». Хорошая команда, выиграла Суперкубок. Прекрасно знаем, что наши команды имели проблемы с клубами из стран, которые в рейтинге ниже Польши. Поэтому готовимся со всей серьезностью. Это серьезный соперник и нас ждут сложные матчи.
Матчи «Рубина» и «Ракува» пройдут 5 и 12 августа.
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