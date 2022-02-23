Тренер «Маккаби Тель-Авив» Крстайич сообщил о предложении от клуба РПЛ

Во время пресс-конференции перед матчем Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и ПСВ главный тренер израильского клуба Младен Крстайич подтвердил информацию о том, что у него на руках конкретное предложение от одного из российских клубов.

Ранее израильские СМИ сообщили, что один из топ-клубов РПЛ предложил сербскому специалисту двухлетний контракт с окладом в 650 тысяч евро в сезон. У Крстайича контракт с «Маккаби» истекает нынешним летом без дальнейших обязательств.

47-летний тренер работал со сборной Сербии на чемпионате мира в России в 2018 году.

В первой встрече 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби Тель-Авив» проиграл ПСВ со счетом 0:1.

Эли Швидлер