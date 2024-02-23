«Астон Вилла» сыграет с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги конференций

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций, которая прошла 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. В жеребьевке участвовали 16 команд.

Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные — на 14 марта.

Результаты жеребьевки:

«Виктория» (Чехия) — «Серветт» (Швейцария)

«Астон Вилла» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Брюгге» (Бельгия) — «Молде» (Норвегия)

«Фенербахче» (Турция) — «Юнион» (Бельгия)

ПАОК (Греция) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Лилль» (Франция) — «Штурм» (Австрия)

«Фиорентина» (Италия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Олимпиакос» (Греция)

Финал Лиги конференций запланирован на 29 мая на стадионе «АЕК Арена» в Афинах (Греция).

Действующим победителем турнира является «Вест Хэм», обыгравший в финале «Фиорентину» со счетом 2:1.