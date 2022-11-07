Лига конфреренций, 1/16 финала: «Брага» сыграет с «Фиорентиной», «Лацио» — с ЧФР и другие пары
В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги конференции.
«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия)
«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария)
«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша)
«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия)
АЕК Ларнака (Греция) — «Днепр-1» (Украина)
«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия)
Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций.
В 1/8 финала ЛК уже вышли победители своих групп: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ Алкмар», «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».
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