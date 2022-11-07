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Сегодня, 16:24

Лига конфреренций, 1/16 финала: «Брага» сыграет с «Фиорентиной», «Лацио» — с ЧФР и другие пары

Иван Шитик
Корреспондент
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В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги конференции.

«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия)

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария)

«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша)

«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия)

АЕК Ларнака (Греция) — «Днепр-1» (Украина)

«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия)

Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций.

В 1/8 финала ЛК уже вышли победители своих групп: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ Алкмар», «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».

ФК Андерлехт
ФК Карабах
ФК Лацио
ФК Партизан
ФК Фиорентина
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