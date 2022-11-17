Представитель Шапи назвал политизированным позицию «Леха» не пустить футболиста в Польшу

Представитель нападающего «Хапоэля» Шапи Сулейманова Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, как футболиста не пустили в Польшу на матч против «Леха» в групповом этапе лиги конференций.

— Шапи не дали сыграть против польского «Леха» в Лиге конференций.

— Тут от нас мало что зависело. Была принципиальная позиция со стороны поляков. Это политизированная позиция, не делающая им чести и изначально противоречащая правилам игры.