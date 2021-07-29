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«Сочи» сыграет с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

29 июля 2021, 23:36
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«Партизан» прошел клуб «Дунайска Стреда» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций.

Сербский клуб выиграл ответный матч со счетом 2:0. В первой встрече «Партизан» также одержал победу — 1:0.

В следующем раунде соперником «Партизана» станет российский «Сочи».

Лига конференций

2-й отборочный раунд

ДАК (Словакия) — «Партизан» (Сербия) — 0:2 (0:1)

Первый матч — 0:1.

29 июля. Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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