«Сочи» сыграет с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций
29 июля 2021, 23:36
«Партизан» прошел клуб «Дунайска Стреда» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций.
Сербский клуб выиграл ответный матч со счетом 2:0. В первой встрече «Партизан» также одержал победу — 1:0.
В следующем раунде соперником «Партизана» станет российский «Сочи».
Лига конференций
2-й отборочный раунд
ДАК (Словакия) — «Партизан» (Сербия) — 0:2 (0:1)
Первый матч — 0:1.
29 июля. Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена».
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