«Спартак» отреагировал на хет-трик Гуса Тила за «Фейеноорд» в матче Лиги конференций

«Спартак» в Twitter отреагировал на хет-трик полузащитника Гуса Тила, играющего в аренде за «Фейеноорд», в ответом матче с косовской «Дритой» (3:2) во втором отборочном раунде Лиги конференций.

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Гус Тиль положил хет-трик в Лиге конференций УЕФА и вывел «Фейеноорд» в третий квалификационный раунд турнира ?



Так держать, Гус! ?? pic.twitter.com/tTU1A9Nesx — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 29, 2021

В минувшем сезоне 23-летний Тил был арендован «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 4,5 миллиона евро.