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«Спартак» отреагировал на хет-трик Гуса Тила за «Фейеноорд» в матче Лиги конференций

23:15
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«Спартак» в Twitter отреагировал на хет-трик полузащитника Гуса Тила, играющего в аренде за «Фейеноорд», в ответом матче с косовской «Дритой» (3:2) во втором отборочном раунде Лиги конференций.

В минувшем сезоне 23-летний Тил был арендован «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1420838836347736074

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