Полузащитник «Сочи» Атур Юсупов получил повреждение в первом тайме матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Кешлы». Он был заменен на 29-й минуте.

Юсупов получил травму в начале матча. В жестком стыке с соперником он повредил голеностоп. Юсупов попытался продолжить встречу, но все жу был вынужден покинуть поле чуть позже.