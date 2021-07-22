«Сочи» — «Кешлы»: Юсупов получил травму в первом тайме
19:35
Полузащитник «Сочи» Атур Юсупов получил повреждение в первом тайме матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Кешлы». Он был заменен на 29-й минуте.
Юсупов получил травму в начале матча. В жестком стыке с соперником он повредил голеностоп. Юсупов попытался продолжить встречу, но все жу был вынужден покинуть поле чуть позже.
Читайте также
Бразилия обыграла команду потенциального тренера сборной России, Понсе и Гайч не помогли Аргентине, мексиканцы унизили Францию
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю