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«Сочи» — «Кешлы»: Юсупов получил травму в первом тайме

19:35
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Полузащитник «Сочи» Атур Юсупов получил повреждение в первом тайме матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Кешлы». Он был заменен на 29-й минуте.

Юсупов получил травму в начале матча. В жестком стыке с соперником он повредил голеностоп. Юсупов попытался продолжить встречу, но все жу был вынужден покинуть поле чуть позже.

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Иван Шитик все материалы автора

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