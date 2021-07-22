Защитник «Сочи» Родригао отличился в первом тайме матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Кешлы». Он замкнул ударом головой подачу с углового.

Бразилец стал автором первого гола для российских клубов в истории нового турнира.

«Сочи» также забил первый в своей истории гол в еврокубковых турнирах.