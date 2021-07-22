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«Сочи» — «Кешлы»: Родригао стал автором первого гола российских клубов в Лиге конференций

19:11
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Защитник «Сочи» Родригао отличился в первом тайме матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против клуба «Кешлы». Он замкнул ударом головой подачу с углового.

Бразилец стал автором первого гола для российских клубов в истории нового турнира.

«Сочи» также забил первый в своей истории гол в еврокубковых турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора

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