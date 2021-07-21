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Слуцкий: «Не только «Рубин» имеет проблемы с квалификацией, а все российские клубы»

17:55
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где казанский клуб сыграет с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

«Думаю, что «Раков», конечно, выиграет в той паре. Очень тяжелый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеяных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Первый матч казанцев с соперником состоится 5 августа, а ответный — 12 августа. Победитель третьего раунда выйдет в следующую стадию — плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-rabotaem-po-planu

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