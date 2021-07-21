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Тренер «Сочи» прокомментировал состояние Жоаозиньо перед игрой с «Кешлы»

16:29
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перед первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против бакинского «Кешлы» рассказал о кадровых изменениях своей команды и поделился мнением об игре соперника.

«Говоря о «Кешлы», мы не имеем много информации. Возможно, сейчас у нас есть какое-то преимущество. Завтра зеленый газон покажет, кто фаворит, а кто номер два.

Жоаозиньо не сможет принять участие. Он тренируется в общей группе, но большой объем деятельности вызвал спазм мышцы. Думаю, что скоро мы его увидим.

Кадровые изменения? У нас появилась пара центральных защитников. Они заполнили ниши ребят, которые нас покинули в межсезонье. У нас есть две незакрытые позиции. Это необходимый минимум.

В чем преимущество «Кешлы»? Мы видели эту команду. Мы знаем индивидуальные качества игроков. Что из себя представляет команда как единое целое — в этом загадка. Первые 10 минут матча помогут нам в этом разобраться", — сказал Федотов.

22 июля сочинцы сыграют против «Кешлы» в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19.00 (мск).

Сочи — Кешлы (Баку)

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Артем Бухаев все материалы автора

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