Главный тренер азербайджанского клуба назвал «Сочи» очень серьезной командой

Главный тренер азербайджанского клуба «Кешлы» Санан Гурбанов заявил, что футболисты его команды используют опыт игры в международных турнирах в противостоянии 2-го отборочного раунда Лиги конференций с «Сочи».

«Мы посмотрели матчи, в которых играл «Сочи» на предсезонном турнире в Москве, команда играет хорошо и в обороне, и в атаке, играют в три защитника, — приводит ТАСС слова Гурбанова. — В игре с «Рубином», в отличие от матча со «Спартаком», они смотрелись по-другому, чувствовалась агрессивность, у нас есть информация, ребята смотрели видеозаписи. «Сочи» — очень серьезная команда, они попали в пятерку лучших чемпионата России в прошлом сезоне, у них хороший тренер, хорошие переходы из оборону в атаку. Но мы хотим показать свою игру в завтрашнем матче, у нас есть план».

Сочинская команда дебютирует в еврокубках.

«Будет ли преимуществом участие клуба в еврокубках? Каждый год «Кешлы» участвует в еврокубках, мы будем использовать этот опыт. Но есть ребята, которые первый раз будут выступать на международном турнире. Отмена правила выездного гола может поменять скорость игры, но интрига все равно останется», — подчеркнул Гурбанов.

Первый матч пройдет в четверг, 22 июля, в Сочи, начало в 19.00 (мск). Ответная встреча состоится 29 июля в Азербайджане.

«Нас не считают фаворитом игры? Мы верим в нашу команду, должны показать лучшую игру против «Сочи». Это футбол, все может быть», — заключил Гурбанов.