«Твенте» прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

«Твенте» в гостях сыграл вничью с «Хаммарбю» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.

Основное время игры завершилось победой шведского клуба — 1:0. Поскольку нидерландцы праздновали победу с таким же счетом в первом матче, было назначено дополнительное время.

Решающий гол на 115-й минуте забил Юнес Таа. В основное время за «Хаммарбю» отличился Юсеф Эраби.

В третьем раунде квалификации «Твенте» встретится с латвийской «Ригой».