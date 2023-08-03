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Сегодня, 23:40

«Твенте» прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Твенте» в гостях сыграл вничью с «Хаммарбю» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1.

Основное время игры завершилось победой шведского клуба — 1:0. Поскольку нидерландцы праздновали победу с таким же счетом в первом матче, было назначено дополнительное время.

Решающий гол на 115-й минуте забил Юнес Таа. В основное время за «Хаммарбю» отличился Юсеф Эраби.

В третьем раунде квалификации «Твенте» встретится с латвийской «Ригой».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 21:00. Tele2 Arena (Стокгольм)
Хаммарбю
1:1
Твенте
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 21:30. Gradski Stadion (Banja Luka) (Баня-Лука)
Борац Б-Л
1:2
Аустрия
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 21:30. National Arena (Бухарест)
Стяуа
3:2
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Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
03 авг, 21:30. Inver Park (Ларн)
Ларн
1:4
Балкани
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 21:45. Oriel Park (Дандолк)
Дандолк
2:2
КА Акюрейри
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Лига конференций
ФК Твенте
ФК Хаммарбю
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