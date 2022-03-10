«Рома» обыграла «Витесс» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

«Рома» победила «Витесс» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Единственный гол встречи забил Сержиу Оливейра. Он же на 78-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

В другом матче «Фейеннорд» в гостях разгромил «Партизан» (5:2). За «Партизан» отличились бывший игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо и Неманья Йович. Голы в составе голландского клуба забили Йенс Торнстра (дубль), Сирил Дессерс, Лютсхарел Гертрейда и Луис Синистерра.