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«Рома» обыграла «Витесс» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

«Рома» победила «Витесс» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Единственный гол встречи забил Сержиу Оливейра. Он же на 78-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 20:45. GelreDome (Арнем)
Витесс
0:1
Рома
Голы
Сержиу Оливейра, 45+1 (0:1)
Витесс
Хауэн Даса Расмуссен Дуки Тронстад Ороз (Базур, 82) Беро Домджони (Фредериксен, 82) Виттек Опенда (Бейтинк, 82) Грбич
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья (Карсдорп, 46) Манчини Кумбулла Мэйтланд-Найлс (Кристанте, 46) Верету (Эль-Шаарави, 46) Сержиу Оливейра Мхитарян (Смоллинг, 88) Абрахам Дзаньоло (Пеллегрини, 66)
Предупреждения
Ороз 33’  -  Винья 7’, Сержиу Оливейра 70’, Манчини 86’
Удаления
Сержиу Оливейра 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Рачковски (Польша)

В другом матче «Фейеннорд» в гостях разгромил «Партизан» (5:2). За «Партизан» отличились бывший игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо и Неманья Йович. Голы в составе голландского клуба забили Йенс Торнстра (дубль), Сирил Дессерс, Лютсхарел Гертрейда и Луис Синистерра.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 20:45. FK Partizan (Белград)
Партизан
2:5
Фейеноорд
Голы
Натхо, 13 (1:0), Торнстра, 20 (1:1), Йович, 46 (2:1), Дессерс, 52 (2:2), Гертрайда, 64 (2:3), Синистерра, 71 (2:4), Торнстра, 77 (2:5)
Партизан
Попович Саничанин Вуячич Живкович (Холендер, 75) Урошевич Натхо (Йович, 16) Зджелар Йоич (Баздар, 75) Мениг (Евтович, 57) Милованович Маркович (Лутовац, 75)
Фейеноорд
Бейло Гертрайда Сенеси Маласиа Траунер Оркун Кекчю Эурснес Торнстра Синистерра Нелсон (Джаханбахш, 80) Дессерс (Линссен, 87)
Предупреждения
Мениг 16’, Вуячич 78’, Холендер 87’  -  Эурснес 48’
Судьи
Мариани (Италия)

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