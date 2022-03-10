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Сегодня, 22:54

ПАОК одержал победу над «Гентом», «Славия» обыграла ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент

ПАОК дома обыграл «Гент» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Единственный гол на 58-й минуте забил Ясмин Куртич.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Бельгии.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
1:0
Гент
Голы
Куртич, 58 (1:0)
ПАОК
Пасхалакис Ингасон Креспо Лиратзис Виейринья (Сидклей, 80) Аугусту Бисесвар (Эль-Каддури, 71) Куртич (Шваб, 80) Цингарас Живкович (Мург, 86) Акпом (Чолак, 86)
Гент
Руф Окуму (Торунарига, 46) Нгаде-Нгаджюи Кастро-Монтес Ханше-Ольсон Оджиджа-Офоэ Де Сарт Юльсагер (Тиссудали, 82) Самойс Кумс Депуатр
Предупреждения
Живкович 45’, Виейринья 61’, Куртич 79’  -  Окуму 2’, Торунарига 83’, Кастро-Монтес 87’
Судьи
Франковски (Польша)

В другом матче 1/8 финала Лиги конференций «Славия» обыграла ЛАСК со счетом 4:1.

За команду из Праги голами отметились Йира Коллинс Сор, сделавший дубль, Питер Олайинка и Ибраим Траоре.

За австрийский клуб забил Хусейн Балич.

Ответная встреча между между командами пройдет 17 марта в городе Линц.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 20:45. Sinobo Stadium (Прага)
Славия Пр
4:1
ЛАСК
Голы
Коллинс Сор, 3 (1:0), Коллинс Сор, 29 (2:0), Балич, 67 (2:1), Олайинка, 83 (3:1), Траоре, 85 (4:1)
Славия Пр
Мандоус Холеш Усу Ба Таловеров Мадсен (Шамек, 57) Траоре Пудил (Пудил, 46, Масопуст, 82) Олайинка Плавшич Коллинс Сор (Тецл, 70)
ЛАСК
Шлагер Визингер (Твардзик, 81) Поцманн Хюн Сок Хонг Реннер Михорль Холланд Боллер Балич (Накамура, 81) Гойгингер Флеккер (Шмидт, 61)
Предупреждения
Плавшич 39’  -  Поцманн 33’, Михорль 54’
Судьи
Трейманис (Латвия)
Лига конференций
ФК Гент
ФК ЛАСК
ФК ПАОК
ФК Славия (Прага)
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