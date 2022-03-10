ПАОК одержал победу над «Гентом», «Славия» обыграла ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

ПАОК дома обыграл «Гент» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Единственный гол на 58-й минуте забил Ясмин Куртич.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Бельгии.

В другом матче 1/8 финала Лиги конференций «Славия» обыграла ЛАСК со счетом 4:1.

За команду из Праги голами отметились Йира Коллинс Сор, сделавший дубль, Питер Олайинка и Ибраим Траоре.

За австрийский клуб забил Хусейн Балич.

Ответная встреча между между командами пройдет 17 марта в городе Линц.