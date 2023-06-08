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Мойес стал первым после Фергюсона шотландским тренером, выигравшим еврокубок

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Мойес.
Фото Reuters

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес стал первым с 2008 года шотландским тренером, который выиграл еврокубковый турнир. В среду, 7 июня, английская команда победила «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

Последний раз под руководством шотландца выигрывал еврокубок «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. Тогда команду тренировал Фергюсон и привел ее к кубку Лиги чемпионов.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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