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Сегодня, 01:13

Полузащитник «Ромы» раскритиковал качество газона домашней арены «Буде-Глимта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Никола Залевски пожаловался на искусственный газон домашней арены норвежского клуба «Буде-Глимта».

«Рома» потерпела поражение от чемпионов Норвегии со счетом 1:2 в первой четвертьфинальной встрече Лиги конференций.

«Такое поле в четвертьфинале еврокубка — просто недопустимое явление. Надеюсь, в будущем УЕФА примет меры, потому что это вызывает серьезные травмы у игроков», — цитирует игрока Football Italia.

Ответный матч между «Ромой» и «Буде-Глимтом» будет сыгран 14 апреля в столице Италии.

ФК Буде-Глимт
ФК Рома
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